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‏"البنتاجون" يكشف عن استراتيجية لتطعيم القوات الأمريكية ضد كورونا

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‏"البنتاجون" يكشف عن استراتيجية لتطعيم القوات الأمريكية ضد كورونا ‏"البنتاجون" يكشف عن استراتيجية لتطعيم القوات الأمريكية ضد كورونا

مصراوي Masrawy

05:50 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء اليوم الأربعاء، عن استراتيجية الوزارة التدريجية والموحدة والمنسقة لتوزيع وإدارة لقاحات كورونا.

وقال متحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في إيجاز صحفي مساء اليوم، إن ‏هناك خطة لتطعيم أفراد المؤسسة العسكرية تبدأ بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح.

وتابع هوفمان، أن خطة التلقيح التي أعدتها الوزارة، تشمل أفراد الجيش الأمريكي في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن التطعيم لأفراد الجيش الأمريكي سيكون اختياريًا وفي مرحلة لاحقة سيصبح إجباريًا.

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