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متزوجة عرفي وعادت في اليوم التالي.. كواليس تغيب "فتاة أوسيم

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متزوجة عرفي وعادت في اليوم التالي.. كواليس تغيب "فتاة أوسيم متزوجة عرفي وعادت في اليوم التالي.. كواليس تغيب "فتاة أوسيم

مصراوي Masrawy

05:58 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء عاصم أبو الخير ملابسات تغيب فتاة بأوسيم.

رصدت المتابعة تداول مقطع على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن الادعاء بغياب فتاة أثناء عودتها من المدرسة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن الفتاة "أ.ن." 17 سنة، طالبة مقيمة بدائرة المركز، وأنها متزوجة بموجب عقد زواج عرفي من شاب "20 سنة" بعلم أهليتها، وأنها عقب انتهاء اليوم الدراسي لم تعد لمنزلها، وعودتها في اليوم التالي.

باستدعائها ومناقشتها عللت سبب تغيبها لمرورها بحالة نفسية سيئة لسفر زوجها وأنه أبلغها بشعوره بحالة إعياء، فقررت التوجه لزيارة أحد المساجد بالقاهرة وقيام إحدى السيدات باستضافتها للمبيت.

وبسؤال والدها قرر أنه لم يتقدم ببلاغ عن الواقعة لقيام أحد ذويه بإفهامه بضرورة مرور 48 ساعة على غيابها، وأنه تم نشر صورتها على موقع التواصل الاجتماعي بناء على اقتراح شقيقتها لطلب المساعدة في العثور عليها.

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