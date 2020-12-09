"الأب والجد وراء الجريمة".. الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" باختفاء طفل بسوهاج وتبين بأن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة ليتهرب من سداد ديونه.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تغيب "طفل- مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج".

جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج توصلت إلى قيام والد الطفل بالاشتراك مع جده لوالده بإخفاء الطفل طرف أحد أقاربهما مقيم بمحافظة أسيوط وأن والده أقدم على افتعال الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث أنه مدين لأحد الأشخاص ورغبته في مساومته للتنازل عن المبلغ المالي أو اتهامه بارتكاب واقعة اختطاف نجله.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم إعادة الطفل المذكور وبسؤال المذكورين أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.