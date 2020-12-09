أخبار عاجلة

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة -
"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف لغز اختطاف "تلميذ أبو تشت" -
بسبب "زوجته".. أم تتهم ابنها بالاعتداء عليها في الغربية -
لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية -
عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام -
بعد قرابة ٣ عقود.. السودان خارج القائمة السوداء الأمريكية -
مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​ -
جهاز مدينة "القاهرة الجديدة" يسترد قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا أمام مدينتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة " الشورى" تستعرض مع وزير الطاقة مشروع نظام الكهرباء

Print
لجنة "اقتصاد الشورى" تستعرض مع وزير الطاقة مشروع نظام الكهرباء لجنة " الشورى" تستعرض مع وزير الطاقة مشروع نظام الكهرباء
عبر اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي

لجنة

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم (عبر الاتصال المرئي) بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة.

وجرى خلال الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل- مناقشة مواد مشروع نظام الكهرباء، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة قطاع الكهرباء في المملكة.

وأكد الاجتماع دور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة في تمكين ودعم منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية لتطوير القطاع بما يُمكّن وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيميين.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات المتعلقة بمشروع النظام محل المناقشة، ومدى جدوى دراسة نظام جديد دون التعديل على النظام الحالي، والحاجة لإصدار لائحتين تنفيذيتين الأولى من الوزارة، والأخرى من الهيئة، ومدى توافق النظام مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، وتحديد آليات لقياس رضا المستهلك وحفظ حقوقه، وتحديد المعايير المناسبة لتفعيل حوكمة قطاعات منظومة الطاقة، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأجاب مسؤولو الوزارة عما طُرح من استفسارات من أعضاء اللجنة، وجرى تقديم عددٍ من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير مشروع نظام الكهرباء، وقطاع الكهرباء بشكل عام في المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع ويُمكّن في ذات الوقت من حفظ حقوق المستهلك وتقديم الخدمة له بكفاءة وموثوقية عالية ومستدامة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر | شراكة بين مصر وأمريكا للتنمية الاقتصادية .. وبني سويف هي البداية

من مصر | شراكة بين مصر وأمريكا للتنمية الاقتصادية .. وبني سويف هي البداية

من مصر | محافظ بني سويف يكشف تفاصيل إعلان المحافظة لاستراتيجيتها العامة للتنمية الاقتصادية

من مصر | محافظ بني سويف يكشف تفاصيل إعلان المحافظة لاستراتيجيتها العامة للتنمية الاقتصادية

4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران

4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران

4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران

4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران

شبكة عيون الإخبارية