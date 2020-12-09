أخبار عاجلة

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة -
"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف لغز اختطاف "تلميذ أبو تشت" -
بسبب "زوجته".. أم تتهم ابنها بالاعتداء عليها في الغربية -
لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية -
عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام -
بعد قرابة ٣ عقود.. السودان خارج القائمة السوداء الأمريكية -
مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​ -
جهاز مدينة "القاهرة الجديدة" يسترد قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا أمام مدينتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تبدي تفاؤلها حيال إتمام "نورد ستريم 2" رغم العقوبات الأمريكية

Print
روسيا تبدي تفاؤلها حيال إتمام "نورد ستريم 2" رغم العقوبات الأمريكية تبدي تفاؤلها حيال إتمام "نورد ستريم 2" رغم العقوبات الأمريكية

مصراوي Masrawy

05:30 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ)

أعلنت ، عن تفاؤلها حيال إتمام مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" وذلك على الرغم من تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأربعاء، عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية قوله: "ليس لدي شك في إتمام نورد ستريم2".

ورأى ريابكوف أن توسيع نطاق الإجراءات العقابية على المشروع الروسي الألماني والمنصوص عليه في ميزانية الدفاع الأمريكية يهدف إلى "طرد الغاز الروسي من السوق وإحلال الغاز الأمريكي محله".

كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق مساء أمس الثلاثاء على الحزمة التشريعية الخاصة بميزانية الدفاع، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على هذه الحزمة خلال الأسبوع الجاري، وحتى يمكن تنفيذ هذه الحزمة يتعين أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد .

يُذْكَر أن المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 5ر9 مليار يورو، مكتمل بنسبة 94%. وفي المستقبل سيتم ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام عبر خطي أنابيب نورد ستريم 2، ويبلغ طول كل خط حوالي 1200 كيلومتر.

وتعارض الولايات المتحدة المشروع مبررة ذلك بأن شركاءها الأوروبيين يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي المقابل، يتهم المنتقدون الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

شبكة عيون الإخبارية