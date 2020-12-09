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موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا، عن تفاؤلها حيال إتمام مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" وذلك على الرغم من تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأربعاء، عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية قوله: "ليس لدي شك في إتمام نورد ستريم2".

ورأى ريابكوف أن توسيع نطاق الإجراءات العقابية على المشروع الروسي الألماني والمنصوص عليه في ميزانية الدفاع الأمريكية يهدف إلى "طرد الغاز الروسي من السوق وإحلال الغاز الأمريكي محله".

كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق مساء أمس الثلاثاء على الحزمة التشريعية الخاصة بميزانية الدفاع، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على هذه الحزمة خلال الأسبوع الجاري، وحتى يمكن تنفيذ هذه الحزمة يتعين أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يُذْكَر أن المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 5ر9 مليار يورو، مكتمل بنسبة 94%. وفي المستقبل سيتم ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام عبر خطي أنابيب نورد ستريم 2، ويبلغ طول كل خط حوالي 1200 كيلومتر.

وتعارض الولايات المتحدة المشروع مبررة ذلك بأن شركاءها الأوروبيين يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي المقابل، يتهم المنتقدون الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا.