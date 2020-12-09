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غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

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غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

مصراوي Masrawy

05:46 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، استعداد قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب لعقد فعاليات "المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية "MEVAC 2020" خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور تامر أبو السعد، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور خالد موافي، سكرتير المؤتمر.

وقال "سليمان" إن المؤتمر سيناقش كل ما هو حديث في التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جائحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية، مؤكدًا أن المؤتمر يتضمن 20 محاضرة علمية، بالإضافة إلى 3 ورش عمل على الطرق الحديثة لعلاج الدوالي بدون تدخل جراحي بواسطة دفع ، والطرق الحديثة لعلاج الجروح المزمنة، وعلاج القدم السكري بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، والطرق الحديثة للإسراع في التئام الجروح المزمنة، وعلاج مشاكل الأوعية الدموية أثناء الحمل وكيفية التغلب عليها والوقاية منها، والوحمات الدموية الحديثة والمتقدمة باستخدام القسطرة التداخلية.

وأوضح أن المؤتمر سيحاضر به نخبة من المتخصصين والمتميزين في تخصص جراحة الأوعية الدموية داخل وخارج ، وسيتم عرض المتحدثين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من أيرلندا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، كما سيتم بث العمليات من مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، والجامعات المصرية، وسيتم بث حي لعمليات من مراكز متخصصة في جراحات الأوعية من أيرلندا ولندن.

وأشار الدكتور محمد الشربيني، مدير شركة التميد، أن المؤتمر يشارك به العديد من الأساتذة والخبرات الجراحية المميزة في تخصص الأوعية الدموية من مختلف دول العالم، كما سيتم خلال عقد فعاليات المؤتمر اتباع الإجراءات الاحترازية، بحضور ممثل لهيئة منظمة الصحة العالمية، لإرساء الإجراءات الواجب اتباعها لخروج المؤتمر في أفضل صورة.

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