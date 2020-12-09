بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد في المنوفية (صور)

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المنوفية- أحمد الباهي:

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لافتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتور كمال السباعي، مدير المديرية، والشيخ رمضان السبكي، مدير عام الدعوة بالمديرية، وهناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وتفقد السكرتير العام المساعد للمحافظة قاعة الاجتماعات، ومكتب الدعوة، ومكتب الثقافة والإرشاد، ومكتب شئون القرآن، والشئون الإدارية وغيرها، بمبنى مديرية الأوقاف الجديد والمقام على مساحة 400 م، والمكون من أربعة أدوار، معربًا عن سعادته بمستوى الإنشاءات وجودة الأعمال.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن المقر الجديد يُعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات، موجهًا الشكر نيابة عن جميع العاملين بمديرية الأوقاف إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لتوجيهاته، باستكمال مبنى المديرية الجديد، ودوره في تطوير مقر مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.