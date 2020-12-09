أخبار عاجلة

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة -
"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف لغز اختطاف "تلميذ أبو تشت" -
بسبب "زوجته".. أم تتهم ابنها بالاعتداء عليها في الغربية -
لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية -
عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام -
بعد قرابة ٣ عقود.. السودان خارج القائمة السوداء الأمريكية -
مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​ -
جهاز مدينة "القاهرة الجديدة" يسترد قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا أمام مدينتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برنامج تنمية اليمن يطلق مشروعين لدعم الصحة في عدن

Print
برنامج تنمية اليمن يطلق مشروعين لدعم الصحة في عدن برنامج تنمية اليمن يطلق مشروعين لدعم الصحة في عدن
يتمثلان في "تجهيز قسم لغسيل الكلى وإعداد مختبر للدم"

برنامج تنمية اليمن يطلق مشروعين لدعم الصحة في عدن

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مشروعين طبيين في العاصمة المؤقتة عدن، تمثّلا في مشروع تجهيز قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري بمديرية خورمكسر، ومشروع تجهيز مختبر الدم في المستشفى الجمهوري.

جاء ذكل بحضور محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، والمدير العام لمكتب الصحة في عدن الدكتور علي صالح، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي خلال الافتتاح، أن المشروعين سيسهمان في تحسين جودة الخدمات الطبية، وزيادة الطاقة التشغيلية والإنتاجية للمنشآت الصحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات المزمنة، وتسهيل وتسريع الحصول على الرعاية الصحية.

ويتضمّن مشروع تجهيز قسم غسيل الكلى للمستشفى الجمهوري بمديرية خورمكسر في عدن تزويده بأجهزة غسيل الكلى وكراسيها وملحقاتها، إضافة إلى جهاز تفتيت الحصوات، ومحطة معالجة المياه المستخدمة في غسيل الكلى، ومحطة تبريد للأجهزة المورّدة لمركز الكلى لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، مما يحسّن من كفاءة التشغيل ويرفع الطاقة الاستيعابية لأكبر عدد من المرضى داخل وخارج عدن، ويخلق فرص عمل للكادر الطبي في المستشفى، ويخدم ما يقدّر بـ1440 مريضاً سنوياً.

ويشمل مشروع تجهيز مختبر الدم في المستشفى الجمهوري تركيب 15 جهازاً طبياً تساعد على إجراء التحاليل الطبية والتبرع بالدم، وترفع الطاقة التشغيلية للمختبر لاستيعاب عدد أكبر من المرضى والمراجعين المستفيدين من المختبر، ويخلق فرصاً وظيفية لكوادر المختبر، ويخدم نحو 10965 من أهالي عدن.

وتعدّ هذه المشاريع جزءًا من حزمة المشاريع التنموية التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتتضمّن إنشاء 4 مدارس، ومشاريع تعبيد وإنارة الطرق الحيوية في المحافظة، ومشروع تطوير وتوسعة حقل المناصرة الذي يوفر المياه النظيفة لنحو مليون ونصف من أهالي عدن وما جاورها، ومشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية، كما يعمل على دعم قطاع الزراعة، وقطاع النقل، من خلال رفع كفاءة خدمات كلٍّ من مطار وميناء عدن.

وقد أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 193 مشروعاً في 7 قطاعات رئيسة هي: "الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية" من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

ويتبنى البرنامج أفضل الممارسات في التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية والجمهورية اليمنية.البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

شبكة عيون الإخبارية