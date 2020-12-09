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مصدر أمنى ينفي مزاعم الإخوان عن إضراب أحد نزلاء السجون عن الطعام

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مصدر أمنى ينفي مزاعم الإخوان عن إضراب أحد نزلاء السجون عن الطعام مصدر أمنى ينفي مزاعم الإخوان عن إضراب أحد نزلاء السجون عن الطعام

مصراوي Masrawy

05:35 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن دخول النزيل خالد حمدي - المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه لاتهامه في إحدى القضايا بالإضراب عن الطعام.

وأوضح المصدر أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لنشر الادعاءات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام

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