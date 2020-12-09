تعليم ينبع يشيد بتقدم طلبة المملكة في اختبارات التيمز 2019

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نتيجة الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة

أشاد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي بالنتائج المتقدمة التي حصل عليها طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019.

وقال "العطوي": إن التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في جميع المؤشرات الأربعة الأساسية مقارنة بنتائج دورة 2015، وتحقيقها للتقدم من بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، وثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسّن النتائج؛ جاء نتيجة الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه المملكة لقطاع التعليم، والاهتمام البالغ من وزير التعليم والقيادات التعليمية للارتقاء في المنافسات العالمية.

وأضاف "العطوي" أن هذا الإنجاز الوطني هو تتويج للجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والفرق الإشرافية، وحافز لهم لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل، تعكس الدور الريادي والمتطور الذي تبذله المملكة في سبيل تجويد العملية التعليمية وتحسين نواتجها في مراحل التعليم المختلفة.

من جانبها قالت رئيسة قسم العلوم بتعليم ينبع، ليلى العوفي: يحظى التعليم باهتمام بالغ وعناية فائقة من قبل حكومتنا الرشيدة، ونتيجة لهذا الاهتمام نلاحظ تطورًا في أساليبه، وتقدمًا ملحوظًا في نتائجه، ولا أدل على ذلك - من جملة ما يتميز به تعليمنا - التميز في جميع المسابقات الدولية، وتحقيقه للنتائج المشرفة على الأصعدة كافة، والتي آخرها النتائج المشرفة التي حصل عليها تعليمنا في اختبارات التيمز TIMSS، وحصده مراكز متقدمة لعام 2019 بتفوق وتميز، مقارنة بنتائج لأعوام سابقة.

وتابع قائلًا: "ما تأتّى ذلك إلا بفضل الله أولًا ثم من دعم حكومتنا الرشيدة للتعليم في كل مجالاته، وعده أولوية في خططها وميزانياتها، لأهميته، وليقينها الراسخ بأن مستقبل الأمم ونهوضها لا يأتي إلا عن طريق التعليم والتميز فيه، مستشعرة الوزارة وبمتابعة مباشرة من وزير التعليم هذا الدعم وهذا التوجه من الدولة - لتحمل على عاتقها أهمية ومسؤولية كل ما من شأنه الرفعة لوطننا المعطاء في تميز تعليمنا، فحرصت على تحفيز ودعم الميدان التربوي، وتوفير كل السبل التي تعين على تميز تعليمنا باختيار الأساليب الأنسب والأفضل - ذات المعايير العالمية - في التأكد من كفاءة من يقوم على مهنة التعليم ويبدع فيها، وما زال التطوير مستمرًّا".

وقالت مشرفة الرياضيات سامية الجهني: "الحمد لله من قبل ومن بعد سعيًا منا بتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة من الاختبارات الدولية ورفع مستوى أداء طالباتنا وصولًا لنواتج تعلم أفضل من خلال مساعدة المعلمات على النمو المهني والارتقاء بالأداء معرفيًّا وتربويًّا وتنمية قدراتهم وتذليل العقبات التي تواجههم وتدريبهم وتكثيف الزيارات الإشرافية النوعية للميدان التي تهدف إلى التطوير والتحسين واستثمار حصص النشاط ونوادي الحي في تدريب الطالبات والتهيئة النفسية للطالبة والمعلمة والمدرسة من قبل مكتب تعليم شمال ينبع متمثلًا في مديرة المكتب ومساعدة الشؤون التعليمية والمدرسية ورؤساء الأقسام؛ من خلال عمل مسابقات وبرامج جاذبة متنوعة، وبالنسبة للطالبات تم تعريفهم بالاختبارات الدولية وأهدافها وتقديم خطط تحسينية وإكسابهن مهارات أحدثت تغييرات إيجابية في طريقة تفكيرهن ليكن عناصر بناءة قادرة على الرقي وخدمة الوطن".

يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS، تعدها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA للوقوف على مستويات طلاب الصفين الرابع والثامن في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادتي العلوم والرياضيات، ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة.مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي