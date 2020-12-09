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باكستان ترفض تصنيف الولايات المتحدة لها ضمن الدول المنتهكة للحرية الدينية

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باكستان ترفض تصنيف الولايات المتحدة لها ضمن الدول المنتهكة للحرية الدينية باكستان ترفض تصنيف الولايات المتحدة لها ضمن الدول المنتهكة للحرية الدينية
قالت: مخالف للواقع ويثير شكوكًا جدية حول مصداقيتها

باكستان ترفض تصنيف الولايات المتحدة لها ضمن الدول المنتهكة للحرية الدينية

رفضت باكستان ما وصفته بالتقييم التعسفي والانتقائي لوزارة الخارجية الأمريكية بموجب التشريع المحلي الأمريكي بشأن الحرية الدينية، وعدّت تصنيفها ضمن الدول المنتهكة للحرية الدينية أمراً بعيداً عن الواقع.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن التصنيف الأمريكي لباكستان في هذا الصدد مخالف للواقع في الحقيقة ويثير شكوكًا جدية حول مصداقية هذه الممارسة.
وأضاف أن مثل هذه التصنيفات الذاتية لا تسهم في تعزيز قضية الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة -للأسف- تتجاهل الحقائق الكافية عن باكستان.
وأكد البيان أن المجتمع الباكستاني متعدد الأديان ويتمتع بتقاليد غنية بالانسجام بين الأديان، وأن الدستور الباكستاني يكفل الحرية الدينية، وحماية حقوق الأقليات تضمنها مجموعة من التدابير التشريعية والسياسية والإدارية.
وقال البيان: إن باكستان ترى أن العالم بحاجة في الوقت الراهن إلى بذل جهود عالمية منسقة لمعالجة ظاهرة العنصرية الدينية والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.باكستان التقييم التعسفي والانتقائي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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