البرهان: هياكل الحكم الانتقالي أثبتت العجز.. والجيش قوة الشعب الأولى

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، إنه بعد انقضاء أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي، أثبتت التجربة عجزها الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة.

ودعا البرهان مجلس شركاء الفترة الانتقالية لضرورة إكمال هياكل الدولة قبل احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال القادم، مؤكدًا أن المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادي والوزراء، ولا يتدخل في عملهم، وأنه لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع.

وأوضح البرهان في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، أن مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية تشمل معالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم، بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية.

وأكد أن فكرة إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء بمبادرة من قوى إعلان الحرية والتغيير وتمت الإجازة والموافقة عليه في جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة.

وشدد على أن القوات المسلحة السودانية "ستظل هي قوة الشعب الأولى تدافع عنه وتحمي مكاسبه وتعمل علي حماية ثورته المجيدة"، متعهدا ببناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الجهوية ومحترفة وذات كفاءة قتالية عالية تكرس وقتها وجهدها لحراسة وحماية الوطن.

وأشار البرهان إلى إن إنجاز السلام جاء كأحد أهم أهداف الثورة، مبديا ترحيبه بانضمام الحركات المسلحة للجيش، ودعا القائدين عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو للانضمام إلى السلام.