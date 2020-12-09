بخلاف السكتة الدماغية والسرطان.. الصحة العالمية تعلن عن "مرض مميت"

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مصراوي Masrawy

جنيف- (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مرض الزهايمر وغيره من أشكال الخرف مصنفة الآن بين الأسباب الرئيسية المسببة للوفاة حول العالم للمرة الأولى.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف مستشهدة بالإحصاءات إن الخرف يصنف في المرتبة السابعة حيث يتسبب في وفاة نحو نصف مليون شخص. ويُعد ثالث أكثر نوع مميت من الأمراض في أوروبا والأمريكتين.

والأسباب العالمية المؤدية للوفاة العام الماضي كانت مرض القلب والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي السفلي والظروف المميتة بين حديثي الولادة.

وتضم قائمة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة سرطان الجهاز التنفسي والخرف والإسهال والسكري ومرض الكلى.

وكان السكري، مثل الخرف، حديثا على القائمة.

وزادت الوفيات المتعلقة بالسكري بنسبة 70% خلال عقد لتصل إلى 1.5 مليون العام الماضي.

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا في طريقه ليتم تصنيفه بين الأسباب الرئيسية المؤدية للوفاة لعام 2020، حيث حدثت أكثر من 1.5 مليون وفاة على صلة بالجائحة حتى الآن.

وكان المتوسط العالمي للعمر المتوقع 73 في 2019، أي أكثر بست سنوات منه في 2000.