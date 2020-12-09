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كسر بـ٣ ضلوع.. تفاصيل الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد حادث تصادم الإسكندرية- صور

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كسر بـ٣ ضلوع.. تفاصيل الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد حادث تصادم الإسكندرية- صور كسر بـ٣ ضلوع.. تفاصيل الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد حادث تصادم الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

05:03 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل الحالة الصحية لإبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، بعد تعرضه لحادث تصادم صباح اليوم الأربعاء.

وقال "مصيلحي" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الفحص الطبي أظهر إصابة الكابتن إبراهيم حسن بكسور في ٣ أضلاع، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وصرح مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري لـ"مصراوي" أن سبب الإصابة يرجع لاصطدام سيارة أخرى بسيارة نجم منتخب السابق أثناء عبوره منعطف مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وكان تعرض إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، أنه جرى نقل إبراهيم حسن لعمل فحوصات طبية بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة لوران للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أنه جرى التواصل مع إدارة المستشفى التي أوضحت من جانبها أن حالة إبراهيم حسن مستقرة وأنه تحت الملاحظة لضمان الاطمئنان على حالته الصحية.

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