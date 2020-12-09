تدشين جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الإبل

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تميز بالتركيز على الفكرة والطرح لإثراء الزائر

دشنت رئاسة أمن الدولة ممثلة في المديرية العامة للمباحث، جناحها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة.

ويتضمن مجموعة من العروض الحية والمرئية والنشرات التي تتناول التوعية بالقضايا الأمنية، وجدارية تحمل صورًا لبعض شهداء الواجب الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام أمنية ضد الإرهاب والفئة الضالة، في لفتة وفاء اعتادتها أجهزة الدولة.

وحرصت الرئاسة على تميز جناحها المشارك في هذه التظاهرة الوطنية الثقافية والاجتماعية من خلال التركيز على الفكرة والطرح لإثراء الزائر بالمعلومات فيما يختص بالقضايا التي تستهدف أمن الدولة ومجتمعها بمفهومه الشامل.رئاسة أمن الدولة المديرية العامة للمباحث