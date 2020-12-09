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.. اشتباك مسلح خلال محاولة الاستيلاء على سفينة تجارية في خليج غينيا

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بالفيديو.. اشتباك مسلح خلال محاولة الاستيلاء على سفينة تجارية في خليج غينيا .. اشتباك مسلح خلال محاولة الاستيلاء على سفينة تجارية في خليج غينيا
كان على متنها بحّارة يتحدثون اللغة الروسية

بالفيديو.. اشتباك مسلح خلال محاولة الاستيلاء على سفينة تجارية في خليج غينيا

أحبط حراس سفينة تجارية في خليج غينيا، عملية سطو كان ينوي قراصنة مسلحون من خلالها السيطرة على حمولتها.

وبحسب ما ذكر موقع ((Maritime Bulletin الذي نشر مقطع للحادثة، فإن حراس السفينة التجارية أطلقوا عيارات نارية صوب عدد من القراصنة في خليج غينيا كانوا ينوون الاستيلاء على حمولتها.

وأشار الموقع إلى أن السفينة التي لم يتم تحديد هويتها ولا الوجهة التي كانت تسير عليها، كانت تحمل عدداً من أفراد شركة أمنية، استخدموا سلاحهم لإبعاد القراصنة عن السفينة التي كانت تبحر في خليج غينيا.

وتبادل الحراس إطلاق الرصاص مع القراصنة المهاجمين الذين يرجح أنهم نيجيريون؛ حيث إن طاقم السفينة المؤلف من بحارة يتحدثون باللغة الروسية تلقى تعليمات بالتحصن وعدم الاقتراب من النوافذ، في حين أطلق رجال حراسة السفينة النار صوب القراصنة الذين أطلقوا بدورهم عيارات نارية أصابت السفينة قبل أن يغادروا.


ويرجح بحسب الموقع أن يكون واحد على الأقل من بين المهاجمين قد أصيب بعيار ناري خلال عملية تبادل إطلاق النار هذه. سفينة تجارية خليج غينيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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