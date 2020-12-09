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أصولهم شيشانية.. فرنسا تعتقل 5 مُشتبه بهم آخرين في قضية ذبح المدرس

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أصولهم شيشانية.. فرنسا تعتقل 5 مُشتبه بهم آخرين في قضية ذبح المدرس أصولهم شيشانية.. فرنسا تعتقل 5 مُشتبه بهم آخرين في قضية ذبح المدرس

مصراوي Masrawy

04:43 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية باعتقال شرطة مكافحة الإرهاب لـ 5 أشخاص آخرين ضمن التحقيق في مقتل المدرس صامويل باتي قرب باريس على يد تلميذ مسلم في أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الجدد من أصول شيشانية وتتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، ويعتقد أنهم كانوا على تواصل مع منفذ الجريمة التلميذ عبد الله أنزوروف.

ونفذت الاعتقالات في إقليمي لوار العليا وهوت دو سين.

وبشكل عام، قررت السلطات الفرنسية حتى الآن تقديم 14 شخصا إلى العدالة في قضية مقتل المعلم باتي، ويواجه خمسة منهم تهمة التواطؤ مع الجاني.

وقتل باتي بقطع الرأس قرب مدرسة في بلدة كونفلان سانت أونورين في 16 أكتوبر، بعد أن عرض على التلاميذ خلال درس مقرر بشأن حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وقتل منفذ الجريمة أنزوروف، وهو تلميذ مسلم من أصول شيشانية، برصاص الشرطة.

وأحدثت هذه الجريمة صدى واسعا داخل فرنسا وخارجها وأثارت جدلا اجتماعيا واسعا.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لنشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، متعهدا باتخاذ إجراءات لمنع التشدد الإسلامي في البلاد.

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