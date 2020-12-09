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غادة والي: الحكومات اضطرت إلى اتخاذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي بسبب كورونا

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غادة والي: الحكومات اضطرت إلى اتخاذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي بسبب كورونا غادة والي: الحكومات اضطرت إلى اتخاذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

04:38 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا: يأتي اليوم الذي نحارب فيه الفساد بنفس التوقيت الذي يعاني فيه العالم من جائحة كورونا.

وأضافت والي أن هذه الجائحة تهدد ما يقرب من مئة مليون شخص على مستوى العالم، وتدفعه إلى الفقر خلال هذا العام فقط، وتضطر الحكومات إلى اتخاذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي.

وتابعت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال كلمتها اليوم الأربعاء، بورشة عمل مكافحة الفساد الرياضي التي تعقد بأحد فنادق القاهرة: ومن هذه التدابير استهداف الفساد الذي يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وقد أصبح بهذا التوقيت محاربة الفساد أهم من أي وقت مضى لتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية وزيادة الشفافية والمساءلة، وهناك ١٧٩ دولة حتى الآن تشارك في هذا الأمر.

ويشارك في الورشة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد عبد الرسول رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وعدد من الشخصيات العامة.

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مصراوي Masrawy

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