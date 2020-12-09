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تفاصيل استدعاء "الأعلى للإعلام" لسميرة الدغيدي بشأن قنوات "الأولى للإعلام"

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تفاصيل استدعاء "الأعلى للإعلام" لسميرة الدغيدي بشأن شبكة قنوات "الأولى للإعلام" تفاصيل استدعاء "الأعلى للإعلام" لسميرة الدغيدي بشأن قنوات "الأولى للإعلام"

مصراوي Masrawy

04:36 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سميرة الدغيدي، لسؤالها في الشكوى المقدمة بشأن إعلانات ما يدعى أنه " قنوات الأولى للإعلام، خاصة وأن المجلس لم يبت حتى الآن في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك أو مايسترو" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.

وتعهدت سميرة الدغيدي خلال الجلسة أنه لن يتم إطلاق شبكة قنوات الأولي للإعلام إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وسيتم تغيير الاسم والشعار، لن يتم اتخاذ أي خطوات إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان قد بحث المجلس تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، وقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة "استرايك" الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهي، ولم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقاً للقانون حتى الآن، واستدعاء سميرة الدغيدي لسؤالها حول ما ورد بتقرير الرصد، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.​

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مصراوي Masrawy

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