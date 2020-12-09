"سكني": 60% متوسط الحجوزات في الضواحي السكنية الكبرى

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الرياض – مباشر: كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، أن متوسط الحجوزات في ضواحي برنامج "سكني" الكبرى التابع للوزارة تجاوز 60% حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأوضح "سكني"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الضواحي البالغ عددها 6 ضواح سكنية تشهد إقبالاً من الأسر السعودية لحجز وحداتها والتعرف على مميزاتها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض وجدة والخبر؛ لاستعراض الخيارات والخدمات السكنية في الضواحي والحلول التمويلية، بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

كما لفت إلى أن ضاحية الجوّان تعد أكبر الضواحي السكنية في المملكة، وتضم أكثر من 12 مشروعاً اكتملت الحجوزات في 5 مشاريع منها بنسبة 100%، فيما يصل متوسط الحجوزات في الضاحية إلى 80%، وتمتد الضاحية على مساحة تُقدر بنحو 10.8 ملايين م2 وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، بإجمالي وحدات تتجاوز 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وسجّلت ضاحية الواجهة بالدمام نسب حجوزات مُتقدمة تجاوزت 60% كمتوسط، وبلغت 100% في بعضها، وتضّم الضاحية أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 ضمن موقع استراتيجي عند المدخل الغربي على طريق (الرياض – الدمام) السريع.

وتتضمن "الواجهة" 9 مشاريع سكنية، هي: (واحة الدمام، والفريدة، وسدين، ونساج تاون، وتلال الغرب، وواحة مدى، ونساج تاون2، ومد، وفلل البيرق) وتوفّر مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء ومرافق.

وفيما يتعلق بضاحية "الجوهرة" بمحافظة جدة، بلغ متوسط حجوزات الوحدات السكنية في الضاحية 70% ضمن مشاريع "بوفارديا" و"الجوهرة ريزيدنس" و"فينان"، كما تتواصل أعمال البناء والتشييد في نحو 5000 وحدة سكنية متنوعة التصاميم يتم بناؤها باستخدام تقنيات البناء الحديث مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS).

وارتفعت نسبة الحجوزات في مشاريع ضاحية الميّار السكنية الكبرى بمحافظة جدة إلى معدلات قياسية بما يتجّاوز70% ضمن 3 مشاريع هي: مشروع "رُبى جدة" الذي يضم 1248 وحدة سكنية وسجّل نسب حجوزات وإنجاز 100%، إضافة إلى مشروع "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية.

وتقع ضاحية "الميّار" على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين م2، على بعد 50 كلم عن مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة توفّر بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

وأكد "سكني" استمرار الحجوزات في مشاريع "ضاحية الدار" الواقعة في المدينة المنورة داخل النطاق العمراني لحدود الحرم النبوي الشريف عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، وبلغ متوسط نسبة الحجوزات في الضاحية 50% وتجاوزت 70% في بعض المشاريع التي تُنفذ على مساحة 1.5 مليون متر مربع وتستوعب 32 ألف نسمة، على بعد 7 كلم من المسجد النبوي الشريف و2 كلم من مسجد قباء، و6 كلم من محطة قطار الحرمين.

وأشار البرنامج، إلى نسب الحُجوزات في ضاحية السديم الواقعة في محافظة خميس مشيط تشهد إقبال المواطنين لتملك الوحدات السكنية المتنوعة التي تضمها "السديم" من شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن بيئة عصرية مُكتملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، إذ تجاوزت نسبة الحجوزات أكثر من 60% كمتوسط، وتقع الضاحية على مساحة تصل لخمسة ملايين متر مربع تستوعب أكثر من 33 ألف نسمة.

وقامت وزارة الإسكان بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُعتمدين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى.

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