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الرياض – مباشر: أبقت الأهلي كابيتال على توصيتها لسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بالحياد، مع زيادة السعر المستهدف إلى 13.4 ريال، مقابل 12 ريالا بالسابق؛ بسبب انخفاض معدلات الفائدة، ووضوح التوجه بعد عملية إعادة الهيكلة.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء إنها قامت بتعديل تقديراتها بالنسبة للأرباح لعام 2020، لتتراجع من 654 مليون ريال إلى 482 مليون ريال؛ ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإيرادات التي تأثرت بجائحة كورونا "كوفيد-19".

وبالنسبة لعام 2021، توقعت شركة الأبحاث، انخفاض أرباح "زين السعودية" بنسبة 53.5% على أساس سنوي في العام 2021 إلى 224 مليار ريال؛ بسبب انتهاء تأثير عكس المخصصات والتي سيتم احتوائها جزئيا من خلال ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروفات التمويل.

ولفتت الأهلي كابيتال، إلى أن استكمال إعادة هيكلة رأس المال يعد من العوامل الرئيسية لتقليل عبء المديونية، وبالرغم من ذلك، فإن نهاية فترة عكس المخصصات بحلول نهاية العام 2020 ستشكل ضغطاً على الربحية في المستقبل.

وأشارت، إلى أن احتمالية بيع الأبراج وارتفاع عكس المخصصات في الربع الرابع من العام 2020 من العوامل المحفزة الرئيسية، مبينة أن السهم يتداول بمكرر ربحية 53.7 مرة لعام 2021 وبمكرر قيمة المنشأة/ الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) عند 8.3 مرة.

واستكملت "زين السعودية" عملية إعادة هيكلة رأس المال في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بنجاح؛ حيث تم تخفيض رأس المال المدفوع 1.4 مليار ريال؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة ومن ثم تم رفع رأس المال 4.5 مليار ريال ليصبح 8.98 مليار ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولية، وتمت الاستفادة من العائدات لتخفيض إجمالي قيمة المديونية، وفقا للمذكرة البحثية.

وتتوقع شركة الأبحاث، بأن صافي قيمة الديون ستنخفض لتبلغ 10.2 مليار ريال، وبالتالي ستنخفض مصاريف التمويل 277 مليون ريال على أساس سنوي، مما سينعكس ذلك على صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (Net Debt/EBITDA) والبالغ 2.8 مرة في لعام 2020.

وبينت الأهلي كابيتال، أن الاتفاقية المنعقدة بين زين السعودية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية لعكس مخصصات بقيمة إجمالية تقدر بـ1.7 مليار ريال (يتوجب عليها الالتزام ببعض المتطلبات) ستنتهي في العام 2020، وقامت زين السعودية بعكس 900 مليون ريال حتى الربع الثالث من العام 2020 وسيكون بإمكانها عكس 800 مليون ريال في حال استوفت كافة المتطلبات، متوقعة أن تقوم الشركة بشكل متحفظ بعكس مخصصات بمبلغ قدره 200 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020، مشيرة إلى أن عكس مبلغ أكبر من المتوقع سيكون حافز مهم للسهم.

وبالنسبة للمحفزات، قالت الأهلي كابيتال، إن بيع الأبراج (قامت زين السعودية وموبايلي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة مشتركة لبيع أرباج الهاتف و/أو دمجها و/أو تشغيلها مع مستثمرين آخرين) من المحفزات المحتملة، وترى أنه سيكون الخيار الأفضل، وفي حال تم تنفيذ الاتفاقية، ستتمكن الشركة من بيع 8100 برجا مقابل 2.0-2.5 مليار ريال، وتعتقد أنه سيتم استخدام هذه الإيرادات في خفض الديون.

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