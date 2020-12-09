أخبار عاجلة

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة -
"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف لغز اختطاف "تلميذ أبو تشت" -
بسبب "زوجته".. أم تتهم ابنها بالاعتداء عليها في الغربية -
لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية -
عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام -
بعد قرابة ٣ عقود.. السودان خارج القائمة السوداء الأمريكية -
مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​ -
جهاز مدينة "القاهرة الجديدة" يسترد قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا أمام مدينتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الربيعة" يتفقد سير العمل والإنجاز بالمشاريع الصحية بمكة المكرمة

Print
"الربيعة" يتفقد سير العمل والإنجاز بالمشاريع الصحية بمكة المكرمة "الربيعة" يتفقد سير العمل والإنجاز بالمشاريع الصحية بمكة المكرمة
أكد أهمية تنفيذها لرفع مستوى الخدمات

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. وعقد اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة مكة المكرمة.

وأكد وزير الصحة أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة، ما من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة.

وتفقد "الربيعة" عدداً من المرافق والمنشآت الصحية في مكة المكرمة، ورافقه في الجولة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير وعدد من قياديي الصحة.وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط

وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط

5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها

5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها

شبكة عيون الإخبارية