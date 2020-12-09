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إدارة الرئيس الأمريكي تتحرك لإنجاز صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للإمارات

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إدارة الرئيس الأمريكي تتحرك لإنجاز صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للإمارات إدارة الرئيس الأمريكي تتحرك لإنجاز صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للإمارات
في محاولة للحيلولة دون التصويت لمنعها بمجلس الشيوخ

إدارة الرئيس الأمريكي تتحرك لإنجاز صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للإمارات

تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، لجمع التأييد في مجلس الشيوخ حول صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للإمارات، وذلك في محاولة للحيلولة دون التصويت لمنعها.

ووفقًا لمصدر في مجلس الشيوخ، فإن جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب؛ شارك في مكالمة هاتفية مع مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حول صفقة بيع أسلحة للإمارات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار وتضم طائرات F-35 وطائرات مسيرة وذخيرة، طبقاٌ لـ CNN.

ويذكر أن السيناتور كريس ميرفي أعلن عبر تغريدة الأسبوع الماضي أنه والسيناتور روبيرت مينينديز والسيناتور راند بول تقدموا معًا بمشروع قرار لمنع هذه الصفقة، ومن المتوقع أن يتم التصويت على ذلك الأسبوع الجاري، في حين من غير الواضح إن كانت الصفقة ستحظى بتأييد كاف لتمريرها.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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