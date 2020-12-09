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"الصحة العالمية" تتسلم من "إغاثي الملك سلمان" مستلزمات طبية لصالح اليمن

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"الصحة العالمية" تتسلم من "إغاثي الملك سلمان" مستلزمات طبية لصالح اليمن "الصحة العالمية" تتسلم من "إغاثي الملك سلمان" مستلزمات طبية لصالح اليمن
لمجابهة حمى الضنك والملاريا.. والتوزيع بناء على الاحتياج والكثافة السكانية

تسلمت منظمة الصحة العالمية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لمجابهة حمى الضنك والملاريا في اليمن.

وسيتم توزيع هذه المساعدات حسب الاحتياج والكثافة السكانية في عدة محافظات يمنية تكفي لأكثر من 71 ألف دورة علاجية، و76 ألفًا من اختبارات التشخيص السريع للملاريا، و25 ألفًا من اختبارات التشخيص السريع لمرض حمى الضنك.

وتسعى المنظمة من خلال شراكتها الفعالة مع المركز إلى حماية وتعزيز الوضع الصحي في مختلف المناطق اليمنية، وتوفير الحماية ومساعدة المواطنين اليمنيين في ظل الظروف التي يعيشونها.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق عدّة مبادرات وبرامج متنوعة استهدفت أكثر من محافظة يمنية للوقاية من الأمراض الوبائية وخاصة الملاريا وحمى الضنك، تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية، وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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