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"": جذب استثمارات بـ50 مليار جنيه بالتجارة الداخلية.. ولدينا 450 ألف علامة تجارية

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"التموين": جذب استثمارات بـ50 مليار جنيه بالتجارة الداخلية.. ولدينا 450 ألف علامة تجارية "": جذب استثمارات بـ50 مليار جنيه بالتجارة الداخلية.. ولدينا 450 ألف علامة تجارية

مصراوي Masrawy

04:01 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد سامي:
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، إن ملفات التجارة الداخلية يوجد بها ما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، وأيضًا بيانات 5 ملايين منشأة في السجل التجاري.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط "بيزنكس 2020"، اليوم الأربعاء.

وتابع عشماوي بأن الوزارة تتبعها هيئة السلع التموينية، وأنها توفر سلعًا أساسية بـ50 مليار جنيه، والذراع الأخرى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبعها شركات سكر ومجمعات استهلاكية وشركات منتجة للسلع الغذائية، وتعمل في حجم استثمارات يبلغ 3.5 مليار جنيه شهريًّا، وأيضا الشركة القابضة للصوامع.

وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح من ١.٢ مليون إلى ٤.٢ مليون طن قمح خلال 4 سنوات ماضية، وحجم الاستثمارات يتعدى المليارات، وأيضًا مصلحة الدمغة والموازين، وتمثل الكيان لتنظيم عمل المصوغات الذهبية وضبط المعايير، وأيضًا لجنة المساعدات الأجنبية؛ وتقوم بتلقي المعونات وتوزيعها وفق المشروعات الخاصة لصالح المستهلك، وجهاز حماية المستهلك مسؤول عن ضبط الأسواق، وجهاز تنمية التجارة الداخلية هو المسؤول عن كل الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، ونجح خلال 3 سنوات في جذب استثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، بجانب السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

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