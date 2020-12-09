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أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية الإندونيسي

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أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية الإندونيسي أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية الإندونيسي

مصراوي Masrawy

04:00 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:
استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية بجمهورية إندونيسيا محمد محفوظ.

وعبّر الوزير الإندونيسي عن شكره وتقديره للدور العالمي الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في تعزيز قيم الوسطية في المجتمعات الإسلامية، ودعم جهود السلم حول العالم، مؤكدًا أن جهود الرابطة العالميةَ في نشر قيم الاعتدال والتسامح تحظى باحترامٍ كبير داخل المجتمع الإندونيسي، خاصةً أنها تُظهر الوجه الحقيقي للإسلام في مواجهة التنظيمات الراديكالية المتطرفة.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة العلماء الأستاذ رابحين إيمهاس، ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي حمدان زلفا، وعدد من قادة المنظمات والجمعيات الإسلامية المرافقين لوفد الوزير الإندونيسي.

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