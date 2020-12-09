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" للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5400 راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5400 راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5400 راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

03:59 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 55 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5400 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، أنجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، دبي، نيويورك، ميلانو، بغداد، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5400 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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