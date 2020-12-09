أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل- صور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

زار وفد من مديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، مدرسة طه حسين الابتدائية ببنها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي.

ووزع الوفد الهدايا على الطلاب بالمدرسة، وأجرى حوارًا معهم حول اليوم العالمي للطفل، وأهمية النهوض بالطفل المصري باعتباره بذرة للنهوض بالوطن ورفع شأنه.

تأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديريتي التربية والتعليم، والأمن، لترسيخ الدور المجتمعي للشرطة المصرية إلى جانب مهامها في حفظ الأمن بالوطن.