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جامعتا أسوان والأقصر تنظمان المؤتمر الدولي الخامس للاستدامة والتنمية

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جامعتا أسوان والأقصر تنظمان المؤتمر الدولي الخامس للاستدامة والتنمية جامعتا أسوان والأقصر تنظمان المؤتمر الدولي الخامس للاستدامة والتنمية

مصراوي Masrawy

03:53 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

تنظم جامعة أسوان، بالتعاون مع جامعة الاقصر، المؤتمر الدولي الخامس للاستدامة والتنمية المتكاملة وآفاق المستقبل، في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن المؤتمر يعقد في محافظتي أسوان والأقصر، للدلالة على أن مقاصد السياحية آمنة من كورونا، ويناقش المؤتمر 120 بحثًا من دول إيطاليا وألمانيا والإمارات والسعودية والعراق والجزائر وتونس وفرنسا ومصر والكويت ولبنان، وتتضمن محاور المؤتمر الاستدامة والتنمية في الآثار والتراث، كما يعقد علي هامش المؤتمر العديد من الورش الدولية في السياحة والتراث والعمارة والمشروعات الصغيرة.

وأشار الدكتور بدوي محمد إسماعيل، رئيس مؤسسة مصر المستقبل، أن المؤتمر يأتي في إطار نجاح الدولة المصرية بتأمين مقاصدها السياحية ضد كورونا، وحصولها على شهادة الأمان من منظمة السياحة الدولية، وهو ما يعد بآفاق سياحية واعدة خلال 2021.

وينعقد المؤتمر برعاية المستشار دافيدي سكالماني مدير المركز الثقافي الإيطالي، واتحاد الجامعات العربية.

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