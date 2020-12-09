بالأسماء.. ٢٥ مصابًا في حادث محطة قطار المنصورة- (محدث)

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

ارتفع عدد المصابين جراء انفصال عربة القطار المتجه إلى شمال الدقهلية، اليوم الأربعاء، واصطدامها برصيف رقم واحد، إلى 25 شخصًا، بينهم أطفال، دون وقوع وفيات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الإصابات متوسطة، ولا توجد خسائر في الأرواح، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى الدولي.

واستقبلت مستشفى المنصورة الدولي كل من مريم وجدي عبد ربه، 4 أعوام ونصف، وعبدالجواد شحاتة محمد، 39 عامًا، السيد عبدالحميد 48 عامًا، مالك حسن 5 أعوام، سمر أحمد السعيد 3 أعوام، الأميرة جمال 29 عامًا، محمود السيد محمود 45 عامًا، حسن محمد سمير 3 أعوام، يوسف حسن ربيع 6 أعوام، هدية حسن العزبي 40 عامًا، حسن رضوان الباز 58 عامًا، علي يوسف 62 عامًا، هبة محمد عبدالعزيز، 35 عامًا، أحمد السيد حلاوة 19 عامً، أحمد عبدالسلام 16 عامًا.

وكذا أصيب في الحادث كل من السيد عبدالمنعم 60 عامًا، محمود السيد حمزة 17 عامًا، أحمد سمير محمد 32 عامًا، أم السيد إبراهيم 46 عامًا، بدر الصيام الشحات 58 عامًا، فاطمة محمد إبراهيم 27 عامًا، أحمد أحمد جلال 76 عامًا، مروان محمد عبدالرازق "عامين"، كريمان يسري زهران 45 عامًا، محمدعوض 20 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، وتبين تصادم العربة الأخيرة من القطار بجانب رصيف المحطة أثناء تبديل اتجاه السير داخل المحطة.

كان قطار قادم في اتجاه محطة قطار المنصورة، قد اصطدم بالحواجز الحديدية بالرصيف، الأمر الذي تسبب في سماع دوي انفجار وسقوط مصابين.

وتبين أن القطار المتجه إلى مدينة المطرية عاد إلى الرصيف بالخلف لتحميل الركاب، إلا أنه عاد مسرعًا ما تسبب في ارتطامه بالحاجز الحديدي.