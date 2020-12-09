"تعليم المنوفية" تنظم احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد- صور

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، ظهر اليوم الأربعاء، احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وشهد الاحتفالية أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، والعميد إيهاب مراد مسئول الرقابة الإدارية فرع المنوفية، وثريا منصور مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، وأحمد عباس مدير إدارة المدرسة.

في بداية الاحتفال نظم طلاب المدرسة طابور عرض عسكري تحية للضيوف تلاه كلمة أحمد سويد، والتي رحب فيها بالضيوف، وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم ورفعة وطنهم.