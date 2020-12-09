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وفد أمني مصري يصل غزة لإجراء مباحثات مع حماس بشأن الأوضاع في غزة

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وفد أمني مصري يصل غزة لإجراء مباحثات مع حماس بشأن الأوضاع في غزة وفد أمني مصري يصل غزة لإجراء مباحثات مع حماس بشأن الأوضاع في غزة

مصراوي Masrawy

03:38 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

غزة- (د ب أ):

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تطورات الأوضاع في القطاع، وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن وفدا من جهاز المخابرات المصرية وصل إلى غزة صباح اليوم عبر حاجز "بيت حانون/أيرز" الخاضع لسيطرة إسرائيل في زيارة تستمر عدة ساعات.

وكان الوفد المصري زار قطاع غزة في العاشر من سبتمبر الماضي.

وأعلنت حماس في 31 أغسطس التوصل إلى "تفاهم لاحتواء التصعيد" مع إسرائيل في قطاع غزة بعد ثلاثة أسابيع من التوتر.

وتتوسط في تفاهمات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وأيضا لإدخال تسهيلات على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

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