رويترز: الاتحاد الأوروبي بصدد توسيع العقوبات ضد تركيا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يعلن غدا عن توسيع قائمة العقوبات ضد كيانات ومسؤولين أتراك معنيين بعمليات الحفر التي ينفذها بلدهم في شرق المتوسط.

وأكدت الوكالة اليوم الأربعاء أنها اطلعت على مسودة بيان لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد غدا الخميس، وهي تنص على أن دول التكتل وافقت على التحضير لاتخاذ إجراءات عقابية جديدة بحق تركيا، بناء على أساس قائمة العقوبات التي تم تبنيها عام 2019.

وأبدت الوثيقة، حسب "رويترز"، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع القائمة السوداء مجددا عند الضرورة، مضيفة أن زعماء الاتحاد، إن لم يتحسن الوضع، قد يدرسون المزيد من الإجراءات بحق أنقرة في قمتهم المقرر عقدها في مارس.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن اليونان تعتبر العقوبات الجديدة غير كافية ولا يزال التفاوض جاريا على مسودة البيان.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.