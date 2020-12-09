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النمسا: بحث تطورات وضع وباء كورونا والعودة للاجراءات الصارمة

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النمسا: بحث تطورات وضع وباء كورونا والعودة للاجراءات الصارمة النمسا: بحث تطورات وضع وباء كورونا والعودة للاجراءات الصارمة

مصراوي Masrawy

03:35 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

فيينا- (أ ش أ):

بحث مجلس الوزراء النمساوي اليوم برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس التطورات الحالية في وضع جائحة كورونا في النمسا.

وقال ردولف انشوبير وزير الصحة -فى مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء -أنه تم بحث الارتفاع المستمر فى عدد اصابات ومدى إمكانية اتخاذ اجراءات أكثر صرامة بعد عيد الميلاد .

وأشار وزير الصحة إلى أن المجلس أخذ بعين الاعتبار قرار المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعودة بلادها إلى الاجراءات الصارمة للسيطرة على اصابات كورونا مع الاتجاه الى اقرار اجراءات مشدده عقب عيد الميلاد نتيجة العدد القياسي للوفيات بكورونا في ألمانيا.

وأضاف أن النمسا قد تتخذ خطوات مماثلة لألمانيا اذا استمرت الاصابات على هذه الوتيرة المرتفعة حيث قد يتم إغلاق المدارس والمتاجر بعد عيد الميلاد فى 25 ديسمبر و حتى 10 يناير على أقل تقدير.

ولفت الوزير إلى سعى النمسا بشدة إلى تجنب هذا السيناريو ولكن علينا الآن أن نراقب عن كثب معدلات الإصابات الجديدة كل يوم وبعد ذلك يتم النظر في اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

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