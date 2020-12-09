روبرت كوخ يرصد تزايدا في وزن الألمان عقب الإغلاق في الربيع

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مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

عقب إغلاق الحياة العامة بهدف احتواء جائحة كورونا في الربيع الماضي، زاد وزن المواطنين في ألمانيا عن ذي قبل، وفقا لتحليل أجراه معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.

وكتب مُعدو التحليل الذي نُشر اليوم الأربعاء: "زاد وزن الجسم ومؤشر كتلته منذ تطبيق إجراءات الاحتواء"، وأوضحوا أن إجراءات الاحتواء أثرت، على الأرجح، على سلوك التغذية وممارسة الرياضة لدى الألمان.

وبحسب التحليل، كان يبلغ متوسطوزن الجسم خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس العام الماضي 1ر77 كيلوجراما، وارتفع في نفس الفترة من العام الجاري إلى 2ر78 كيلوجراما.

كما ارتفع متوسط مؤشر كتلة الجسم من9ر25 خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس 2019 إلى 4ر26 خلال نفس الفترة الزمنية عام 2020. ويُحسب مؤشر كتلة الجسم من طول الجسم ووزنه، ويعتبر دليلا على زيادة الوزن والسمنة.

وتستند نتائج الدراسة إلى بيانات استطلاع هاتفي على مستوى البلاد، والذي شمل نحو 23 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 15 عاما خلال الفترة من أبريل 2019 حتى سبتمبر 2020. وطُلب من المشاركين تحديد طولهم ووزنهم.

كما تطرق الاستطلاع إلى قضايا صحية أخرى، حيث ذكر المعهد: "لا توجد فروق بين عامة السكان من حيث أعراض الاكتئاب أو الدعم الذي يتلقاه الفرد أو يقدمه في المنزل"، مضيفا أنه بوجه عام لا يمكن رؤية صورة موحدة، حيث هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المفصلة.