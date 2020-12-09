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الإعلاميين: إنذار ريهام سعيد وإلزامها بالاعتذار للجميع

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الإعلاميين: إنذار ريهام سعيد وإلزامها بالاعتذار للجميع الإعلاميين: إنذار ريهام سعيد وإلزامها بالاعتذار للجميع

مصراوي Masrawy

03:32 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين اليوم الأربعاء القرار رقم ٢٣ لسنة٢٠٢٠ والذي يقضي بإنذار ريهام سعيد بعدم تكرار تلك المخالفات، والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني مع السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي.

جاء ذلك بعد مثولها للتحقيق أمس الثلاثاء بمقر النقابة وتقديمها لاعتذار رسمي عما بدر منها سواء لجمعيات الرفق بالحيوان أو الجمهور بصفة عامة والتزامها المهني في المرحلة القادم بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

ومثلت الإعلامية ريهام سعيد، أمس، للتحقيق بنقابة الإعلاميين، بعد استدعاء النقيب طارق سعدة لها للتحقيق معها بسبب مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي من خلال حلقة صيد الحيوانات التي قدمتها على قناة النهار في برنامجها صبايا الخير.

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين لمصراوي، أن النقابة واجهت ريهام بخطأها لما في ذلك مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن ريهام أكدت خلال التحقيقات أنه لم يكن هناك قصد لأى خطأ إعلامى، وأنها لم تتعمد إيذاء الحيوانات، متوجهة بالاعتذار عما بدر خلال الحلقة، وكذلك توجهت بالاعتذار لكل المهتمين بصحة الحيوان".

وتابع المصدر، أن مجلس النقابة أبدى تفهمه لموقف ريهام سعيد بعد تقديمها للفيديوهات التي تثبت سلامة نيتها، وقرر السماح لها بالظهور مجددا، بشرط عدم تكرار مثل تلك الأخطاء التب تثير غضب الجمهور.

وكان مجلس نقابة الإعلاميين قد أصدر القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠، بمنع ظهور ريهام سعيد لحين انتهاء التحقيقات معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بسبب حلقتها عن صيد الحيوانات.

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