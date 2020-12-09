أخبار عاجلة

نتنياهو: من الخطأ العودة للعمل مع إيران لأنها تمثل خطرا على السلم العالمي -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لاعب السعودي والنادي الأهلي "دابو".. في ذمة الله

Print
لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي "دابو".. في ذمة الله لاعب السعودي والنادي الأهلي "دابو".. في ذمة الله

لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي

انتقل، اليوم الأربعاء، لاعب السعودي والندي الأهلي (السابق) أمين دابو، إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض لفترة قصيرة.

وتعرض "دابو" خلال الأيام الماضية لأزمة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات مدينة جدة، قبل أن تتأزم حالته ويفارق الحياة.

ونعى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقدماً صادق العزاء والمواساة لأسرة وأهل الفقيد، الذي توج معه بـ8 بطولات.

وأبدى الرياضيون حزنهم بعد سماع نبأ وفاة اللاعب البالغ من العمر 69 عاماً، والذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ.لاعب المنتخب السعودي أمين دابو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حليمة بطلة العالم في رفع الأثقال: كنت في المنتخب لما كلموني على بطولة الفيلم

مساء dmc - حليمة بطلة العالم في رفع الأثقال: كنت في المنتخب لما كلموني على بطولة الفيلم

نجل الرئيس الأمريكي المنتخب: الادعاء العام يحقق في إقرارتي الضريبية

نجل الرئيس الأمريكي المنتخب: الادعاء العام يحقق في إقرارتي الضريبية

لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي "دابو".. في ذمة الله

لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي "دابو".. في ذمة الله

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

شبكة عيون الإخبارية