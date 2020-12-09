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تتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل سرقة طائرة "يوم القيامة"

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روسيا تتخذ إجراءات لمنع تكرار حوادث مثل سرقة طائرة "يوم القيامة" تتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل سرقة طائرة "يوم القيامة"

مصراوي Masrawy

03:10 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل سرقة معدات من طائرة "إيل-80" المعروفة باسم "طائرة يوم القيامة"، حسبما نقلت اليوم .

وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، قال بيسكوف: "بالطبع سيتم استخلاص الاستنتاجات الضرورية. إنها حادثة خطيرة وطبعا سيجرى تحقيق، مع اتخاذ تدابير لمنع تكرار كهذه حوادث".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة الداخلية الروسية لوكالة "نوفوستي" إن فحص إحدى الطائرات من نوع "إيل-80" أثناء خضوعها لأعمال صيانة في مدينة تاغانروغ (جنوب روسيا) كشف عن سرقة معدات خاصة بالاتصالات من على متنها.

وأوردت أجهزة الأمن أن ملفا قضائيا جرى فتحه في قضية سرقة المعدات التي تبلغ قيمتها مليون روبل (أكثر من 13 ألفا و570 دولارا أمريكيا).

وتتخصص طائرات "إيل-80" المسماة طائرات "يوم القيامة" لقيادة القوات في ظروف حرب نووية.

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