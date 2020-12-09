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تحذر الولايات المتحدة من السعي للتفوق العسكري غير المشروط

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روسيا تحذر الولايات المتحدة من السعي للتفوق العسكري غير المشروط تحذر الولايات المتحدة من السعي للتفوق العسكري غير المشروط

مصراوي Masrawy

03:10 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تحذر واشنطن من سياسة السعي لتحقيق التفوق العسكري غير المشروط.
وقال ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: " إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتحقيق تفوق عسكري غير مشروط، ويُغذي هذه الرغبة وهما خطيرا بإمكانية كسب الصراع النووي".
وأضاف:" نحن نحذر كلاً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره من العواقب المدمرة لمثل هذا النهج، إذا استمر الأميركيون في العمل على هذا الأمر".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن في وقت سابق عن شكوك لدى بلاده بأن تقوم الولايات المتحدة بنقل سلاح نووي أميركي من ألمانيا إلى بولندا.
ومن جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف في فبراير الماضي بأن التدريبات الأمريكية لصد "ضربة" روسية افتراضية لأوروبا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في القارة الأوروبية.
يُشار إلى أن وثيقة خاصة بالسياسة النووية الأمريكية كشفت عن أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية.

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