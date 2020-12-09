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الأمم المتحدة: الوضع في إثيوبيا مقلق ومتقلب

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الأمم المتحدة: الوضع في إثيوبيا مقلق ومتقلب الأمم المتحدة: الوضع في إثيوبيا مقلق ومتقلب

مصراوي Masrawy

03:08 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

وصفت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، اليوم الأربعاء، الوضع في إثيوبيا بـ"المقلق والمتقلب"، وسط تقارير عن "التنميط العرقي" لإقليم تيجراي في البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز .

وقالت باتشيليت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لدينا تقارير تفيد بأن القتال لا يزال مستمرا بين القوات الفيدرالية، وجبهة التحرير الشعبية لإقليم تيجراي، والميليشيات التابعة لها على الجانبين، في المناطق المحيطة ببلدات مثل ميكيلي وشيريرو وأكسوم وأبي عدي، والحدود بين منطقتي أمهرة وتيجراي".

وأضافت: "هناك حاجة ماسة إلى مراقبة مستقلة لحالة حقوق الإنسان في منطقة تيجراي، وجميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمساءلة عن الانتهاكات".

وسيطر الجيش على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم من جبهة تحرير تيجراي وأعلن إنهاء هجومه المستمر منذ شهر. لكن قادة "الجبهة" يقولون إن قواتهم تقاتل على جبهات مختلفة حول مقلي.

ومن غير الممكن التحقق من مزاعم كافة الأطراف نظرا لانقطاع معظم الاتصالات وصعوبة دخول الإقليم.

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