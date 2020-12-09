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أردوغان يبدي "عدم القلق" من احتمال فرض عقوبات أوروبية على بلاده

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أردوغان يبدي "عدم القلق" من احتمال فرض عقوبات أوروبية على بلاده أردوغان يبدي "عدم القلق" من احتمال فرض عقوبات أوروبية على بلاده

مصراوي Masrawy

03:06 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أنقرة- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بأن تركيا لن تتضرر جراء أي عقوبات قد تقرها القمة القادمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان، للصحفيين في أنقرة قبيل المغادرة إلى أذربيجان، :"تركيا لن تكون قلقة للغاية بشأن أي قرار بفرض عقوبات (يصدره الاتحاد الأوروبي)".

واتهم أردوغان بروكسل بعدم التصرف بنزاهة تجاه تركيا، مضيفا أن بعض القادة "المخلصين" في التكتل أسهموا حتى الآن في منع اتخاذ أي إجراءات ملموسة ضد أنقرة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 ، إلا أن المفاوضات متوقفة على خلفية عدد من القضايا، كان آخرها الخلاف حول موارد الطاقة في البحر المتوسط.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا في أكتوبر عدم فرض عقوبات جديدة على تركيا، إلا أنهم حذروا من أن احتمال فرض العقوبات لا يزال قائما.

وتسببت أنشطة أنقرة للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط في توترات مع اليونان، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والعضو بالاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد هي الأخرى تبعية نفس المنطقة التي تنقب فيها تركيا لها.

وحث أردوغان اليونان اليوم على الدخول في حوار.

ومن المقرر أن يشهد أردوغان في العاصمة الأذربيجانية باكو "عرضا عسكريا" يوم غد.

وبعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهر، أجبرت أذربيجان جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر.

وتعهد أردوغان بدعم أذربيجان "الشقيقة" في إعادة إعمار أراضيها التي كانت "محتلة".

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