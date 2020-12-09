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رئيس "علمية كورونا" يكشف موعد توفير لقاح كورونا للمصريين

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رئيس "علمية كورونا" يكشف موعد توفير لقاح كورونا للمصريين رئيس "علمية كورونا" يكشف موعد توفير لقاح كورونا للمصريين

مصراوي Masrawy

03:25 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة تسعى لتوفير لقاحات كورونا للمصريين في الربع الأول من العام المقبل، بعد التأكد من سلامتها وفعاليتها على المواطنين.

وأوضح "حسني" في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد لقاح معين يمكن الجزم حاليا بالحصول عليه، لكن من يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه.

وأضاف: "نبدأ تطعيم المصريين باللقاح الآمن حسب الدراسات العلمية التي تثبت الأمان قبل الفعالية، وما زالت الدراسة المصرية المتعلقة باللقاح الصيني لم تنته، لكن الدول العربية انتهت من دراستها وستعلن عنها في القريب العاجل، ولم يتم التصنيع للقاح الصيني الأخر لحين إثبات الأمان والفعالية".

وأوضح أن كل المستشفيات الصدر والحميات تعمل حاليا في منظومة كورونا وعددها 82 مستشفى، بالاضافة الى 23 مستشفى حاليًا وتزيد باستمرار حسب أعداد المصابين، بالإضافة ألى أن كل المستشفيات العامة تتعامل مع مريض كورونا وإذا ثبت إصابته يحول إلى مستشفيات العزل.

وأكد ان المريض يعد متعافيا بعد مرور 10 أيام من الإصابة شرط أن يكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

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