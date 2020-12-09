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التحريات: تجارة العملة وراء اختطاف تاجر في أكتوبر

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التحريات: تجارة العملة وراء اختطاف تاجر في أكتوبر التحريات: تجارة العملة وراء اختطاف تاجر في أكتوبر

مصراوي Masrawy

02:51 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد شعبان:

نجحت الأجهزة لأمنية بالجيزة في تحرير تاجر عملة اختطفه 3 أشخاص بأكتوبر.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من تاجر بتغيب شقيقه "تاجر" عقب خروجه من مسكنهما متوجهاً لمدينة 6 أكتوبر وبحوزته مبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، توصلت جهوده إلى أن المُبلغ بغيابه يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وأن وراء ارتكاب واقعة غيابه 3 أشخاص (طالب يحمل جنسية أجنبية ، تاجر سيارات، عاطل).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، ومعاونه النقيب أحمد راغب من ضبط المتهم الأول بمحل سكنه وبرفقته المجنى عليه، كما أمكن ضبط المتهم الثاني أثناء قيادته سيارة ملاكي ملك المجنى عليه وبحوزته (عقد بيع للسيارة- مبلغ مالي).

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لعلمه بقيام المجني عليه بالاتجار في العملات الأجنبية عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين، واستدرجوه للشقة محل إقامته بزعم تغيير عملات محلية بأخرى أجنبية.

عقب وصوله احتجزوه وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي بالعملة الأجنبية إلى حسابه نظير إطلاق سراحه ولدى رفضه أكرهوه على توقيع عقد بيع لسيارته لصالح المتهم الثاني واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأقر المتهم الثاني بأقوال الأول وأضاف بأن باقي المبلغ والهاتفين المستولى عليهم بحوزة المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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