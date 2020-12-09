وصول سفينة الأبحاث "العزيزي" لمرسى جامعة الملك عبدالله للعلوم

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في إطار تمكين طلاب البكالوريوس والدراسات العليا من التدريب

وصلت سفينة الأبحاث "العزيزي" التابعة لكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، بحلتها الجديدة وكامل طاقتها وأجهزتها، لمرسى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بمركز ثول بمحافظة جدة.

وقال عميد كلية الدراسات البحرية المكلف الدكتور فيصل بن واهس الذبياني: سفينة "العزيزي" ستشكل إضافة مميزة في مجال البحث العلمي والتدريب البحري للطلاب والباحثين؛ لما تحتويه السفينة من إمكانيات كبيرة وضخمة، كما سيتيح لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الفرصة للتدريب وتجهيزهم لسوق العمل، إلى جانب اكتساب المهارات اللازمة وبكفاءة عالية.

وأكد "الذبياني" أن سفينة "العزيزي" جاهزة لعمل المشاريع والأبحاث في المسح البحري وعلوم البحار في منطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من 25 بحاراً، وعلى متنها 12 طالباً من قسمي الملاحة البحرية والهندسة البحرية.سفينة الأبحاث العزيزي