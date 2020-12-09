الصحة: 12 مصابًا في حادث انفصال عربة قطار بمحطة المنصورة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال ١٢ مصابًا في حادث انفصال عربة قطار بمحطة قطارات المنصورة، واصطدامها بالحاجز الخرساني.

وأضاف مكي أن هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ، دفعت بـ١٢ سيارة إسعاف، وجرى نقل ١٢ من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح أن الإصابات تنوعت مابين كسور وسحجات، نافيًا وجود سقوط وفيات بين المصابين.

كان قطار قادم في اتجاه محطة قطار المنصورة، قد اصطدم بالحواجز الحديدية بالرصيف، الأمر الذي تسبب في وقوع دوي انفجار وسقوط مصابين.