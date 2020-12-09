حرقها وهرب.. شاب يسكب البنزين على والدته ويشعل النيران في جسدها بالمحلة

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

ألقى شاب بمدينة المحلة الكبرى، في الغربية، بنزين على والدته، وأشعل النيران في جسدها، ما تسبب في إصابتها بحروق فى مختلف أنحاء جسدها، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالى بإقدام شاب يدعى "رامى " ٢٧ عامًا، على حرق والدته "نهاد. م"، بعد إلقاء مادة قابلة للاشتعال على جسدها، وفر هاربًا.

انتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتبين أنها مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء جسدها.

وأكد شهود العيان، أن المتهم ألقى البنزين على أمه بمجرد خروجها من المنزل، على مرأى الجميع بسبب الخلافات الأسرية.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وعمل أكمنة لضبط المتهم.