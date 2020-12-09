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انفجار تنك أكسجين يتسبب في توقف طريق "شبرا- بنها الحر" لمدة ساعة

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انفجار تنك أكسجين يتسبب في توقف طريق "شبرا- بنها الحر" لمدة ساعة انفجار تنك أكسجين يتسبب في توقف طريق "شبرا- بنها الحر" لمدة ساعة

مصراوي Masrawy

02:42 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريقٍ شب في سيارة نقل على الطريق الحر "شبرا– بنها"، في نطاق مدينة بنها محملة بـ"تنك" أكسجين، إثر اشتعال النيران به وانفجاره، وتعطلت الحركة المرورية على الطريق قرابة الساعة لحين الإطفاء، وسحب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بتوقف الطريق الحر "شبرا– بنها" بنطاق دائرة مركز بنها، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بالأكسجين.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على النيران، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بـ " تنك" أكسجين، حدث بها ماس كهربائي، واشتعلت النيران بتنك أكسجين محمل عليها، ما تسبب في انفجاره وغطت سحابة دخان الطريق في الاتجاهين، أدت إلى توقف السيارات.

وجرى سحب السيارة إلى جانب الطريق، وإعادة فتحه أمام حركة السير.

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