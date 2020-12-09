إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الدخيلة الجبل، بحي العجمي غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا من الأهالي، بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع الشمعدان أمام محطة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل مسئولي الحي وقسم الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون 4 طوابق، وسقط سقفه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم كل من يوسف عماد 17 عامًا، وكريم محمد 14 عامًا، ووالدته.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة بمنطقة كرموز، لتلقي العلاج اللازم، فيما وضع حي العجمي حواجز حديدية حول العقار، حفاظًا على حياة المارة.

تحرر المحضر بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.