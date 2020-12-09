لطلاب الثانوية العامة.. بدء بث الحصص التعليمية على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط قناة مدرستنا ٢، تقنياً، حتى يوم الخميس ١٠ ديسمبر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيبدأ خبراء المناهج والتقييم بشرح طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة يومي الجمعة والسبت ١١-١٢ ديسمبر، وبعدها تبدأ الدروس من يوم الأحد ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

ويتم بناء محتوى القناة يتم بطريقة مختلفة حيث يقوم فريق متخصص من المركز القومي للمناهج و المركز القومي للامتحانات بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ، ثم إضافة الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسين أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية وتقديم شرح لمعرفة كيفية حل الاختبارات التي تقيس مخرجات التعلم.

وتقدم القناة شرحا لمناهج المرحلة الثانوية، كما يتم إتاحة الفيديوهات عبر اليوتيوب، فضلا عن المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.

ويمكن متابعة القناة عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.

​