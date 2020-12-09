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رئيس الاستثمار يبحث مع رئيس الغرفة الألمانية العربية سبل التعاون لجذب الاستثمارات

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رئيس الاستثمار يبحث مع رئيس الغرفة الألمانية العربية سبل التعاون لجذب الاستثمارات رئيس الاستثمار يبحث مع رئيس الغرفة الألمانية العربية سبل التعاون لجذب الاستثمارات

مصراوي Masrawy

02:40 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يان نوتر، الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في ، وذلك لتنسيق الجهود نحو تقديم الدعم لكافة الشركات الالمانية العاملة في مصر، وتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات الألمانية القائمة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني وكبرى الشركات الألمانية في مصر.

واستعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم الإجراءات الميسرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات ودورها في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، كما أوضح حرص الهيئة على تشجيع كبرى الشركات العاملة في مصر على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار من حيث عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول والشركات المستهدفة.

واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الالمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، فضلا عن تعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وأشاد رئيس الغرفة الألمانية بالعلاقات الوثيقة مع هيئة الاستثمار والتنسيق المشترك للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، واهتمام عدد كبير من الشركات الألمانية ببحث فرص الاستثمار في مصر خاصة في ظل الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.

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